Scholastic Salarios

El salario de Scholastic va desde $88,000 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $155,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Scholastic. Última actualización: 11/15/2025

Ingeniero de Software
Median $155K
Analista de Negocios
Median $88K
Diseñador de Producto
$126K

Gerente de Producto
$89.2K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Scholastic es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $155,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Scholastic es $107,413.

