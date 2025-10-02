Directorio de Empresas
Scale AI
Scale AI Ingeniero de Software Salarios en Qatar

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scale AI.

QAR 582K

Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Scale AI, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Scale AI in Qatar está en una compensación total anual de QAR 884,021. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Scale AI para el puesto de Ingeniero de Software in Qatar es QAR 439,186.

