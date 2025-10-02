Directorio de Empresas
Scale AI
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • New York City Area

Scale AI Ingeniero de Software Salarios en New York City Area

La compensación de Ingeniero de Software in New York City Area en Scale AI va desde $231K por year para L3 hasta $484K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in New York City Area totaliza $325K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scale AI. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L3
(Nivel de Entrada)
$231K
$166K
$60K
$4.3K
L4
$329K
$192K
$136K
$0
L5
$484K
$245K
$238K
$833
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Scale AI, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Títulos Incluidos

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Scale AI in New York City Area está en una compensación total anual de $528,180. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Scale AI para el puesto de Ingeniero de Software in New York City Area es $324,820.

Otros Recursos