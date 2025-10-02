Directorio de Empresas
Scale AI
Scale AI Operaciones de Negocios Salarios en San Francisco Bay Area

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scale AI. Última actualización: 10/2/2025

Compensación Total Promedio

$172K - $200K
United States
Rango Común
Rango Posible
$152K$172K$200K$220K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Scale AI, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Operaciones de Negocios en Scale AI in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $220,150. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Scale AI para el puesto de Operaciones de Negocios in San Francisco Bay Area es $151,700.

Otros Recursos