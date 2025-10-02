Directorio de Empresas
Scalable Capital Gerente de Ingeniería de Software Salarios en Munich Metro Region

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Munich Metro Region en Scalable Capital totaliza €104K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scalable Capital. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
Total por año
€104K
Nivel
-
Base
€84.5K
Stock (/yr)
€19.9K
Bono
€0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Scalable Capital?

€142K

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Scalable Capital in Munich Metro Region está en una compensación total anual de €112,497. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Scalable Capital para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Munich Metro Region es €104,966.

