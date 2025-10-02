Directorio de Empresas
SberMegaMarket
SberMegaMarket Científico de Datos Salarios en Moscow Metro Area

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Moscow Metro Area en SberMegaMarket totaliza RUB 2.51M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SberMegaMarket. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
SberMegaMarket
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Total por año
RUB 2.51M
Nivel
L2
Base
RUB 2.51M
Stock (/yr)
RUB 0
Bono
RUB 0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en SberMegaMarket?

RUB 13.36M

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en SberMegaMarket in Moscow Metro Area está en una compensación total anual de RUB 4,915,802. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SberMegaMarket para el puesto de Científico de Datos in Moscow Metro Area es RUB 2,505,270.

Otros Recursos