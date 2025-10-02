Directorio de Empresas
Sberbank
Sberbank Capitalista de Riesgo Salarios en Moscow Metro Area

La compensación total promedio de Capitalista de Riesgo in Moscow Metro Area en Sberbank va desde RUB 4.05M hasta RUB 5.87M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025

Compensación Total Promedio

RUB 4.59M - RUB 5.33M
Russia
Rango Común
Rango Posible
RUB 4.05MRUB 4.59MRUB 5.33MRUB 5.87M
Rango Común
Rango Posible

RUB 13.36M

¿Cuáles son los niveles profesionales en Sberbank?

Títulos Incluidos

Analista

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Capitalista de Riesgo en Sberbank in Moscow Metro Area está en una compensación total anual de RUB 5,871,183. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sberbank para el puesto de Capitalista de Riesgo in Moscow Metro Area es RUB 4,045,689.

Otros Recursos