La compensación total promedio de Capitalista de Riesgo in Moscow Metro Area en Sberbank va desde RUB 4.05M hasta RUB 5.87M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025
Compensación Total Promedio
Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título