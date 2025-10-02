La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in Moscow Metro Area en Sberbank va desde RUB 4.16M por year para L12 hasta RUB 8.2M por year para L13. El paquete de compensación year mediano in Moscow Metro Area totaliza RUB 5.26M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
