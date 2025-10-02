Sberbank Gerente de Ingeniería de Software Salarios en Moscow Metro Area

La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in Moscow Metro Area en Sberbank va desde RUB 4.16M por year para L12 hasta RUB 8.2M por year para L13. El paquete de compensación year mediano in Moscow Metro Area totaliza RUB 5.26M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus L11 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L12 RUB 4.16M RUB 3.54M RUB 0 RUB 627K L13 RUB 8.2M RUB 6.11M RUB 0 RUB 2.09M L14 RUB -- RUB -- RUB -- RUB --

Últimas Submisiones de Salarios

