  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Moscow Metro Area

Sberbank Ingeniero de Software Salarios en Moscow Metro Area

La compensación de Ingeniero de Software in Moscow Metro Area en Sberbank va desde RUB 1.85M por year para L7 hasta RUB 6.2M por year para L14. El paquete de compensación year mediano in Moscow Metro Area totaliza RUB 3.9M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L7
(Nivel de Entrada)
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Sberbank?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Mobile

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Ingeniero de Sistemas

Developer Advocate

Científico de Investigación

Ingeniero de IA

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Sberbank in Moscow Metro Area está en una compensación total anual de RUB 7,835,148. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sberbank para el puesto de Ingeniero de Software in Moscow Metro Area es RUB 4,170,881.

