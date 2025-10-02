Directorio de Empresas
Sberbank
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

  • Moscow Metro Area

Sberbank Gerente de Producto Salarios en Moscow Metro Area

La compensación de Gerente de Producto in Moscow Metro Area en Sberbank va desde RUB 11.19M por year para L7 hasta RUB 16.17M por year para L14. El paquete de compensación year mediano in Moscow Metro Area totaliza RUB 3.85M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Ver 4 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

RUB 13.36M

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de RUB 2.51M+ (a veces RUB 25.05M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Sberbank?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Producto ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Najbolje plačan paket za Gerente de Producto pri Sberbank in Moscow Metro Area znaša letno skupno plačilo RUB 16,165,672. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Sberbank za vlogo Gerente de Producto in Moscow Metro Area je RUB 3,874,941.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Sberbank

Empresas Relacionadas

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos