¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
  • Salarios
  • Information Technologist (IT)

  • Todos los Salarios de Information Technologist (IT)

  • Moscow Metro Area

Sberbank Information Technologist (IT) Salarios en Moscow Metro Area

La compensación de Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area en Sberbank va desde RUB 1.63M por year para L7 hasta RUB 2.48M por year para L9. El paquete de compensación year mediano in Moscow Metro Area totaliza RUB 2.11M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Ver 4 Más Niveles
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Sberbank?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un jobFamilies.Information Technologist (IT) en Sberbank in Moscow Metro Area está en una compensación total anual de RUB 2,853,061. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sberbank para el puesto de jobFamilies.Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area es RUB 2,109,773.

