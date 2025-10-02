La compensación de Analista de Datos in Moscow Metro Area en Sberbank va desde RUB 1.57M por year para L7 hasta RUB 4.94M por year para L11. El paquete de compensación year mediano in Moscow Metro Area totaliza RUB 2.83M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
