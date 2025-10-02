La compensación de Analista de Negocios in Moscow Metro Area en Sberbank va desde RUB 1.98M por year para L7 hasta RUB 4.19M por year para L11. El paquete de compensación year mediano in Moscow Metro Area totaliza RUB 2.63M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
