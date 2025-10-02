Directorio de Empresas
Sauce Labs
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Warsaw Metropolitan Area

Sauce Labs Ingeniero de Software Salarios en Warsaw Metropolitan Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area en Sauce Labs totaliza PLN 355K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sauce Labs. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total por año
PLN 355K
Nivel
Staff
Base
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
Bono
PLN 0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Sauce Labs?

PLN 600K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de PLN 113K+ (a veces PLN 1.13M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Sauce Labs in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 524,376. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sauce Labs for the Ingeniero de Software role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 330,524.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Sauce Labs

Empresas Relacionadas

  • Shield AI
  • Virtusa
  • MasterControl
  • NetSPI
  • Mastercard
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos