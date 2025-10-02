Directorio de Empresas
Satispay
Satispay Ingeniero de Software Salarios en Ann Arbor, MI Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Ann Arbor, MI Area en Satispay totaliza $51.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Satispay. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Satispay
Software Engineer
Milan, MI
Total por año
$51.2K
Nivel
L4
Base
$46.4K
Stock (/yr)
$0
Bono
$4.9K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Satispay?

$160K

Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Satispay, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Satispay in Ann Arbor, MI Area está en una compensación total anual de $62,942. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Satispay para el puesto de Ingeniero de Software in Ann Arbor, MI Area es $46,752.

