Directorio de Empresas
Santander Bank
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Madrid Metropolitan Area

Santander Bank Ingeniero de Software Salarios en Madrid Metropolitan Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Madrid Metropolitan Area en Santander Bank totaliza €41.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Santander Bank. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Santander Bank
Backend Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Total por año
€41.5K
Nivel
hidden
Base
€41.5K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Santander Bank?

€142K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de €26.6K+ (a veces €266K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Santander Bank in Madrid Metropolitan Area está en una compensación total anual de €63,151. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Santander Bank para el puesto de Ingeniero de Software in Madrid Metropolitan Area es €41,508.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Santander Bank

Empresas Relacionadas

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos