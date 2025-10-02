Directorio de Empresas
Santander Bank
Santander Bank Banquero de Inversión Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Banquero de Inversión in New York City Area en Santander Bank totaliza $245K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Santander Bank. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Total por año
$245K
Nivel
Vice President
Base
$185K
Stock (/yr)
$0
Bono
$60K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Santander Bank?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Banquero de Inversión en Santander Bank in New York City Area está en una compensación total anual de $330,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Santander Bank para el puesto de Banquero de Inversión in New York City Area es $245,000.

