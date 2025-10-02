Directorio de Empresas
Sanofi
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Hungary

Sanofi Ingeniero de Software Salarios en Hungary

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sanofi. Última actualización: 10/2/2025

Solo necesitamos 4 más Ingeniero de Software envíos en Sanofi para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

HUF 56.32M

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de HUF 10.56M+ (a veces HUF 105.6M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Sanofi?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Sanofi in Hungary está en una compensación total anual de HUF 18,462,448. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sanofi para el puesto de Ingeniero de Software in Hungary es HUF 15,237,948.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Sanofi

Empresas Relacionadas

  • AXA
  • Tyler Technologies
  • Amdocs
  • ICON plc
  • Catalent Pharma Solutions
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos