Sanofi
Sanofi Ingeniero de Software Salarios en Greater Paris Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Paris Area en Sanofi totaliza €74.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sanofi. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Sanofi
Software Engineer
Paris, IL, France
Total por año
€74.9K
Nivel
L3
Base
€56.6K
Stock (/yr)
€9.1K
Bono
€9.1K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Sanofi?

€142K

Últimas Submisiones de Salarios
Salarios de Pasantías

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ingeniero de Software di Sanofi in Greater Paris Area mencapai total kompensasi tahunan €106,515. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Sanofi untuk posisi Ingeniero de Software in Greater Paris Area adalah €65,894.

