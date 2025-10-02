Directorio de Empresas
Sanofi
  Salarios
  Científico de Datos

  Todos los Salarios de Científico de Datos

  Greater Paris Area

Sanofi Científico de Datos Salarios en Greater Paris Area

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Greater Paris Area en Sanofi totaliza €94.7K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sanofi. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Sanofi
Data Scientist
Paris, IL, France
Total por año
€94.7K
Nivel
L31
Base
€94.7K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Sanofi?

€142K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Sanofi in Greater Paris Area está en una compensación total anual de €109,078. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sanofi para el puesto de Científico de Datos in Greater Paris Area es €94,027.

