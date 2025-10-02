Directorio de Empresas
Sanofi
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • Canada

Sanofi Científico de Datos Salarios en Canada

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Canada en Sanofi totaliza CA$108K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sanofi. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Sanofi
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$108K
Nivel
L2-1
Base
CA$98.2K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$10.1K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Sanofi?

CA$225K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de CA$42.2K+ (a veces CA$422K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Científico de Datos ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Científico de Datos u Sanofi in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$132,169. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Sanofi za ulogu Científico de Datos in Canada je CA$108,282.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Sanofi

Empresas Relacionadas

  • AXA
  • Tyler Technologies
  • Amdocs
  • ICON plc
  • Catalent Pharma Solutions
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos