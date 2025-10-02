Directorio de Empresas
Sanofi Pasteur
  • Gerente de Programa Técnico

Sanofi Pasteur Gerente de Programa Técnico Salarios en Greater Toronto Area

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in Greater Toronto Area en Sanofi Pasteur va desde CA$147K hasta CA$209K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sanofi Pasteur. Última actualización: 10/2/2025

Compensación Total Promedio

CA$167K - CA$198K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$147KCA$167KCA$198KCA$209K
Rango Común
Rango Posible

CA$225K

Que te Paguen lo que Valés

¿Cuáles son los niveles profesionales en Sanofi Pasteur?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Programa Técnico en Sanofi Pasteur in Greater Toronto Area está en una compensación total anual de CA$208,743. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sanofi Pasteur para el puesto de Gerente de Programa Técnico in Greater Toronto Area es CA$147,028.

