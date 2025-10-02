Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in India en S&P Global totaliza ₹6.7M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
S&P Global
Director
Hyderabad, TS, India
Total por año
₹6.7M
Nivel
13
Base
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
13 Años
Años de exp.
13 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en S&P Global?

₹13.94M

Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En S&P Global, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.50% semestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en S&P Global in India está en una compensación total anual de ₹14,168,007. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en S&P Global para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in India es ₹5,629,947.

Otros Recursos