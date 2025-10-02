La compensación de Ingeniero de Software in New York City Area en S&P Global va desde $125K por year para L8 hasta $284K por year para L13. El paquete de compensación year mediano in New York City Area totaliza $132K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
$106K
$106K
$0
$0
L11
$180K
$163K
$0
$17K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En S&P Global, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:
33% se adquiere en el 1st-AÑO (16.50% semestral)
33% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.50% semestral)
33% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.50% semestral)
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título