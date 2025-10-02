Directorio de Empresas
S&P Global
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Toronto Area

S&P Global Ingeniero de Software Salarios en Greater Toronto Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area en S&P Global va desde CA$78.3K por year para L8 hasta CA$105K por year para L10. El paquete de compensación year mediano in Greater Toronto Area totaliza CA$92.9K.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L8
Software Developer I(Nivel de Entrada)
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
Software Developer II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
Software Developer II
CA$105K
CA$100K
CA$0
CA$4.4K
L11
Lead Software Developer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En S&P Global, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.50% semestral)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en S&P Global in Greater Toronto Area está en una compensación total anual de CA$121,024. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en S&P Global para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area es CA$91,090.

