La compensación de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area en S&P Global va desde CA$78.3K por year para L8 hasta CA$105K por year para L10. El paquete de compensación year mediano in Greater Toronto Area totaliza CA$92.9K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L8
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$105K
CA$100K
CA$0
CA$4.4K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En S&P Global, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:
33% se adquiere en el 1st-AÑO (16.50% semestral)
33% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.50% semestral)
33% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.50% semestral)
