La compensación de Científico de Datos in India en S&P Global va desde ₹838K por year para L8 hasta ₹1.92M por year para L10. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹2.61M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L8
Data Scientist I
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
Data Scientist II
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
Data Scientist III
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹2.61M+ (a veces ₹26.14M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En S&P Global, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.50% semestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en S&P Global in India está en una compensación total anual de ₹3,481,872. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en S&P Global para el puesto de Científico de Datos in India es ₹2,505,295.

Otros Recursos