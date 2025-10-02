La compensación de Científico de Datos in Greater Bengaluru en S&P Global totaliza ₹2.19M por year para L9. El paquete de compensación year mediano in Greater Bengaluru totaliza ₹1.46M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹2.19M
₹2.09M
₹0
₹102K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En S&P Global, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:
33% se adquiere en el 1st-AÑO (16.50% semestral)
33% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.50% semestral)
33% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.50% semestral)