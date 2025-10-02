Directorio de Empresas
S&P Global
S&P Global Analista de Datos Salarios en New York City Area

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025

$160K

Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En S&P Global, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.50% semestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Datos en S&P Global in New York City Area está en una compensación total anual de $100,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en S&P Global para el puesto de Analista de Datos in New York City Area es $80,000.

