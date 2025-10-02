Directorio de Empresas
S&P Global
S&P Global Analista de Datos Salarios en India

El paquete de compensación mediano de Analista de Datos in India en S&P Global totaliza ₹1.05M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de S&P Global. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
S&P Global
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Total por año
₹1.05M
Nivel
8
Base
₹996K
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹49.8K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en S&P Global?

₹13.94M

Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En S&P Global, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.50% semestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Datos en S&P Global in India está en una compensación total anual de ₹2,180,633. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en S&P Global para el puesto de Analista de Datos in India es ₹1,046,029.

Otros Recursos