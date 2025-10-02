Directorio de Empresas
Sandia National Labs
Sandia National Labs Ingeniero de Software Salarios en Albuquerque-Santa Fe Area

La compensación de Ingeniero de Software in Albuquerque-Santa Fe Area en Sandia National Labs va desde $121K por year para Member of Technical Staff hasta $169K por year para Principal Member of Technical Staff. El paquete de compensación year mediano in Albuquerque-Santa Fe Area totaliza $125K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sandia National Labs. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Member of Technical Staff
(Nivel de Entrada)
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Sandia National Labs?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Sistemas

Científico de Investigación

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area está en una compensación total anual de $170,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sandia National Labs para el puesto de Ingeniero de Software in Albuquerque-Santa Fe Area es $120,000.

Otros Recursos