La compensación total promedio de Information Technologist (IT) in Saint Petersburg Metro Area en Samolet va desde RUB 977K hasta RUB 1.39M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Samolet. Última actualización: 10/2/2025
Compensación Total Promedio
