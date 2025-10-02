Directorio de Empresas
Salesfloor
Salesfloor Ingeniero de Software Salarios en Greater Montreal

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Montreal en Salesfloor totaliza CA$122K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Salesfloor. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Salesfloor
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Total por año
CA$122K
Nivel
-
Base
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Salesfloor?

CA$225K

Últimas Submisiones de Salarios
Últimas Submisiones de Salarios

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Contribuir

Preguntas Frecuentes

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Ingeniero de Software katika Salesfloor in Greater Montreal kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa CA$134,485. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Salesfloor kwa jukumu la Ingeniero de Software in Greater Montreal ni CA$121,892.

Otros Recursos