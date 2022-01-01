Roper Technologies Salarios

El salario de Roper Technologies va desde $2,902 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $149,250 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Roper Technologies . Última actualización: 9/18/2025