Roper Technologies
Roper Technologies Salarios

El salario de Roper Technologies va desde $2,902 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $149,250 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Roper Technologies. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Analista de Negocios
$63.3K
Atención al Cliente
$2.9K
Científico de Datos
$124K

Diseñador de Producto
$80.4K
Ingeniero de Software
$122K
Arquitecto de Soluciones
$149K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Roper Technologies es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $149,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Roper Technologies es $101,400.

