Root Insurance
Root Insurance Salarios

El salario de Root Insurance va desde $76,500 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $270,970 para un Recursos Humanos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Root Insurance. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Científico de Datos
Median $120K
Gerente de Producto
Median $145K
Ingeniero de Software
Median $161K

Gerente de Ingeniería de Software
Median $230K
Analista de Datos
$76.5K
Diseñador Gráfico
$95.2K
Recursos Humanos
$271K
Marketing
$159K
Ingeniero Mecánico
$86.7K
Diseñador de Producto
$133K
Reclutador
$86.7K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Root Insurance, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Root Insurance es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $270,970. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Root Insurance es $133,280.

Otros Recursos