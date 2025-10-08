Directorio de Empresas
Rocket Software
La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in India en Rocket Software totaliza ₹1.74M por year para Software Engineer II. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹1.49M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rocket Software. Última actualización: 10/8/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Software Engineer I
(Nivel de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles profesionales en Rocket Software?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Rocket Software in India está en una compensación total anual de ₹2,388,599. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Rocket Software para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in India es ₹1,494,370.

Otros Recursos