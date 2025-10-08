Directorio de Empresas
Roche
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Backend

  • San Francisco Bay Area

Roche Ingeniero de Software Backend Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Ingeniero de Software Backend in San Francisco Bay Area en Roche totaliza $213K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $216K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Roche. Última actualización: 10/8/2025

Promedio Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Software Engineer I
(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$213K
$184K
$6.7K
$22.3K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 1 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Roche?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Backend en Roche in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $272,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Roche para el puesto de Ingeniero de Software Backend in San Francisco Bay Area es $215,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Roche

Empresas Relacionadas

  • Wayfair
  • Fitbit
  • Sony
  • Duolingo
  • Logitech
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos