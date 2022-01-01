Roche Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Roche va desde $19,638 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $331,500 para un Desarrollo Corporativo en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Roche. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Bioestadístico

Gerente de Producto
Median $196K

Ingeniero Mecánico
Median $133K
Ingeniero Biomédico
Median $100K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $304K
Gerente de Proyecto
Median $156K
Gerente de Programa Técnico
Median $165K
Contador
$25.5K
Operaciones de Negocios
$35.7K
Gerente de Operaciones de Negocios
$177K
Analista de Negocios
$199K
Desarrollo Corporativo
$332K
Atención al Cliente
$19.6K
Gerente de Ciencia de Datos
$264K
Analista Financiero
$131K
Recursos Humanos
$206K
Tecnólogo de la Información (TI)
$71.6K
Consultor de Gestión
$85.8K
Marketing
$212K
Diseñador de Producto
$69.5K
Gerente de Programa
$209K
Ventas
$136K
Ingeniero de Ventas
$92.5K
Analista de Ciberseguridad
$161K
Arquitecto de Soluciones
$98.2K
Redactor Técnico
$48K
Investigador UX
$101K
Capitalista de Riesgo
$176K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Roche is Desarrollo Corporativo at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roche is $158,126.

Otros Recursos