Robinhood
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

Robinhood Ingeniero de Software Full-Stack Salarios

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en Robinhood va desde $198K por year para L1 hasta $903K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $381K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Robinhood. Última actualización: 10/8/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
L1
IC3(Nivel de Entrada)
$198K
$143K
$38.3K
$17.5K
L2
IC4
$302K
$179K
$102K
$21.5K
L3
IC5
$411K
$210K
$183K
$17.8K
L4
IC6
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Robinhood, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En Robinhood, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Robinhood in United States está en una compensación total anual de $902,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Robinhood para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in United States es $402,000.

