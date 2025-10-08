La compensación de Ingeniero de Software Backend in Canada en Robinhood va desde CA$148K por year para L1 hasta CA$201K por year para L2. El paquete de compensación year mediano in Canada totaliza CA$209K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Robinhood. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
L1
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Robinhood, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
100%
AÑO 1
En Robinhood, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 1 años:
100% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% trimestral)