El paquete de compensación mediano de Reclutador in Taiwan en Robert Walters totaliza NT$1.02M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Robert Walters. Última actualización: 11/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Total por año
NT$1.02M
Nivel
-
Base
NT$1.02M
Stock (/yr)
NT$0
Bono
NT$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Robert Walters?
Últimas Submisiones de Salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Reclutador en Robert Walters in Taiwan está en una compensación total anual de NT$2,430,995. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Robert Walters para el puesto de Reclutador in Taiwan es NT$813,915.

