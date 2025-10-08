Directorio de Empresas
Rivos
  • Salarios
  • Ingeniero de Hardware

  • ASIC Engineer

Rivos ASIC Engineer Salarios

El paquete de compensación mediano de ASIC Engineer in United States en Rivos totaliza $200K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rivos. Última actualización: 10/8/2025

Paquete Mediano
company icon
Rivos
Senior Member of Technical Staff
Austin, TX
Total por año
$200K
Nivel
L5
Base
$200K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
14 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Rivos?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Rivos, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un ASIC Engineer en Rivos in United States está en una compensación total anual de $240,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Rivos para el puesto de ASIC Engineer in United States es $200,000.

Otros Recursos