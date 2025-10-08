La compensación de Ingeniero de Analytics in United States en Rivian totaliza $229K por year para RIV-6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $190K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rivian. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-6
$229K
$164K
$48.3K
$16.7K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
50%
AÑO 1
50%
AÑO 2
En Rivian, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 2 años:
50% se adquiere en el 1st-AÑO (12.50% trimestral)
50% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Rivian, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Rivian, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)