Ritual Salarios

El rango de salarios de Ritual oscila entre $96,768 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $243,040 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ritual. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Asistente Administrativo
$112K
Marketing
$102K
Operaciones de Marketing
$131K

Diseñador de Producto
$99.5K
Gerente de Producto
$241K
Ingeniero de Software
$96.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$243K
Preguntas Frecuentes

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ritual adalah Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $243,040. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Ritual adalah $112,200.

