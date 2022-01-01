Directorio de Empresas
Rite Aid
Rite Aid Salarios

El rango de salarios de Rite Aid oscila entre $33,446 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior y $271,350 para un Gerente de Programa en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Rite Aid. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Desarrollo de Negocios
$258K
Servicio al Cliente
$33.4K
Gerente de Ciencia de Datos
$179K

Científico de Datos
$80.4K
Recursos Humanos
$86.6K
Tecnólogo de la Información (TI)
$62.1K
Legal
$251K
Médico
$83.3K
Diseñador de Producto
$174K
Gerente de Programa
$271K
Ventas
$39.8K
Analista de Ciberseguridad
$241K
Ingeniero de Software
$66.2K
Gerente de Ingeniería de Software
$206K
Arquitecto de Soluciones
$164K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Rite Aid es Gerente de Programa at the Common Range Average level con una compensación total anual de $271,350. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Rite Aid es $164,175.

Otros Recursos