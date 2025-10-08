Directorio de Empresas
Riskified
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

  • Israel

Riskified Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en Israel

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Full-Stack in Israel en Riskified totaliza ₪495K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Riskified. Última actualización: 10/8/2025

Paquete Mediano
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total por año
₪495K
Nivel
L2
Base
₪404K
Stock (/yr)
₪57.7K
Bono
₪33.7K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Riskified?

₪566K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Riskified in Israel está en una compensación total anual de ₪645,885. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Riskified para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in Israel es ₪486,495.

Otros Recursos