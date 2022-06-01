Directorio de Empresas
Riskified
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Riskified Salarios

El salario de Riskified va desde $96,592 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $206,500 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Riskified. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $142K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero DevOps

Ventas
Median $207K
Desarrollo de Negocios
$162K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analista de Datos
$131K
Científico de Datos
$129K
Recursos Humanos
$96.6K
Operaciones de Marketing
$118K
Diseñador de Producto
$122K
Gerente de Producto
$173K
Ingeniero de Ventas
$189K
Gerente de Ingeniería de Software
$199K
Arquitecto de Soluciones
$159K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Riskified es Ventas con una compensación total anual de $206,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Riskified es $150,508.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Riskified

Empresas Relacionadas

  • NetApp
  • Visa
  • Autodesk
  • Akamai
  • Citrix
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos