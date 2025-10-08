Riot Games Ingeniero de Software de Videojuegos Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Software de Videojuegos in United States en Riot Games va desde $141K por year para P1 hasta $371K por year para P5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $247K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Riot Games. Última actualización: 10/8/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bonus P1 Associate Software Engineer ( Nivel de Entrada ) $141K $128K $0 $13K P2 Software Engineer $189K $156K $5.8K $27K P3 Senior Software Engineer $224K $189K $5.5K $30.2K P4 Staff Software Engineer $289K $231K $0 $57.2K Ver 3 Más Niveles

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Riot Games ?

