Riot Games
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software de Videojuegos

  • United States

Riot Games Ingeniero de Software de Videojuegos Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Software de Videojuegos in United States en Riot Games va desde $141K por year para P1 hasta $371K por year para P5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $247K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Riot Games. Última actualización: 10/8/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Nivel de Entrada)
$141K
$128K
$0
$13K
P2
Software Engineer
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
Senior Software Engineer
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
Staff Software Engineer
$289K
$231K
$0
$57.2K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles profesionales en Riot Games?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software de Videojuegos en Riot Games in United States está en una compensación total anual de $370,510. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Riot Games para el puesto de Ingeniero de Software de Videojuegos in United States es $235,000.

Otros Recursos