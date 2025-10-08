La compensación de Ingeniero de Software Backend in United States en Riot Games va desde $133K por year para P1 hasta $430K por year para P5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $282K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Riot Games. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***