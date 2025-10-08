La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in India en RingCentral totaliza ₹2.59M por year para L1. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹2.71M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de RingCentral. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
L1
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En RingCentral, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)