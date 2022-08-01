Directorio de Empresas
Rhombus Power
    • Acerca de

    We use cutting edge cross-disciplinary approachesto solve pressing problems. Guardian is our AI SaaS platform that addresses Big Data and Sensing Problems in Security, Energy & Health Care.

    http://www.rhombuspower.com
    Sitio Web
    2011
    Año de Fundación
    75
    Nº de Empleados
    $10M-$50M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

